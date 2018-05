So bescheiden belohnte sich 96-Talent Timo Hübers für sein Bundesligadebüt

Anzeige

Das Verletzungspech in der 96-Abwehr war sein großes Glück. In den vergangenen drei Partien stand der gebürtige Hildesheimer Timo Hübers (21) in der 96-Verteidigung – und machte seine Sache gut. Das Talent spricht über ... ... den Vergleich mit Per Mertesacker, der aus dem Nichts zum großen Star wurde. Ich habe das damals noch gar nicht so mitbekommen, als Per hier seine ersten Schritte gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man den Vergleich ziehen kann. Klar, er kommt hier auch aus der Region, ist ein bodenständiger Typ. Aber unsere Spielstile sind verschieden, und ich habe gerade mal drei Bundesligaspiele gemacht. Er hat eine lange, sehr erfolgreiche Karriere hinter sich und ist Weltmeister geworden.

... sein Vorbild. Mats Hummels. Von seinem Spielstil kann man sich einiges abschauen. Auch sein Gesamtauftreten gegenüber Medien, Fans oder Mitspielern finde ich beeindruckend. ... seinen Aufstieg zum Bundesligaspieler. So ganz glauben, kann ich das alles noch nicht. Das wird wohl erst in der Sommerpause kommen, wenn ich zurückblicke, was alles passiert ist. Ich habe die ganze Saison mit den Profis trainiert und den Alltag mitgemacht, aber war trotzdem immer hintendran. Wenn man dann wirklich in der Bundesliga auf dem Platz steht, ist dann noch mal was anderes. Ich hatte Gegenspieler wie Gomez oder Lewandowski, die ich immer nur im Fernsehen gesehen habe. Da muss man sich dann schon mal kneifen.

Das ist Timo Hübers: Bilder seiner Karriere Timo Hübers wurde am 20. Juli 1996 in Hildesheim geboren. Bei Hildesia Diekholzen lernte der 1,90 Meter große Innenverteidiger das Fußballspielen. © Sielski-Press Seit 2008, bis auf ein Jahr, wird Hübers von Hannover 96 ausgebildet. Über die U17 und die U19 der Roten qualifizierte er sich für die 96-Amateure. © imago Die Zwischenstation war der 1. FC Köln in der Saison 2015/16. Dort absolvierte er 21 Partien für die zweite Mannschaft und wechselt dann wieder zurück zu den Roten. © imago/DünhölterSportPresseFoto 96-Trainer André Breitenreiter freut sich über den Willen und die Konzentration von Timo Hübers (rechts) im Training. © Florian Petrow In dieser Spielzeit ist Timo Hübers für die Amateur von Hannover 96 auf dem Platz. In der Regionalliga Nord gehört er mit 17 Einsätzen zu den Stammspielern. © Joachim Sielski Am 30. Spieltag debütierte Timo Hübers für Hannover 96 in der Bundesliga. Zuvor saß er bereits im Hinspiel gegen Werder Bremen auf der Bank der Profis. © Getty Images

... seinen Kreuzbandriss. Ich weiß es noch alles ganz genau. Das war am 2. August 2016 nach einem Zweikampf. Ich habe einen langen Schritt gemacht, das Knie ist nach innen weggeknickt. Das war ein Schmerz, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Als ich später im Arztzimmer saß, war das schon ein Schlag in die Magengrube. Es gab dann immer in der Rehabilitation Momente, in denen man darüber nachdenkt: Wo geht das hin? ... seine Belohnung für das erste Bundesligaspiel. Ich habe mir ein paar neue Sportschuhe bestellt. Meine Eltern habe ich schick zum Essen ausgeführt. Das war überfällig. Die drei Bundesligaspiele haben aber nichts an meinem Lebensstil verändert.

Stimmen zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim VfB Stuttgart Timo Hübers, 96-Innenverteidiger und Bundesliga-Debütant: "Das Gefühl, das erste Mal einzulaufen ist riesig. Ich habe versucht, mich auf meine Zweikämpfe mit Gomez und Ginczek zu konzentrieren. Wenn dann am Ende ein Punkt dabei rausspringt, kann ich nicht alles verkehrt gemacht haben." © imago/Pressefoto Baumann Horst Heldt, 96-Manager: "Es war von beiden Seiten kein Wow-Fußball, aber es ist ein gerechtes Ergebnis und dieser Punkt ist Gold wert. Wir können nicht mehr direkt absteigen. Ein besonderes Lob geht an Timo Hübers, der das toll gemacht hat." © imago/Sportfoto Rudel Ron-Robert Zieler, Stuttgart-Torwart: "Wir haben wenig zugelassen. Ärgerlich, dass wir die Führung nicht über die Zeit bringen und das Ding noch reingeht. Ich habe gedacht, ich komme vielleicht noch ran und einen Schritt nach vorne gemacht. Das hat schon gereicht." © imago/Jan Huebner Martin Kind, 96-Präsident: "Ich habe vorher gesagt, dass ich mit einem Unentschieden in Stuttgart zufrieden wäre. Die Mannschaft hat wieder einen starken Leistungswillen gezeigt und gekämpft." © imago/Sportfoto Rudel Niclas Füllkrug, Hannovers Torschütze: "Das war ein echtes Stürmertor, Instinkt. Ich habe gespürt, dass der Torwart ein bisschen weit draußen steht. Wenn wir merken, dass wir zulegen müssen, entwickeln wir irgendwie immer Sonderkräfte." © dpa

... sein Verhältnis zum Trainer. Wir sind in einem ständigen Austausch. Vor allem jetzt nach meinen ersten Spielen in der Bundesliga. Wir analysieren immer direkt, was ich besser machen kann. Der Trainer hat ja auch schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein gutes Händchen mit jungen Spielern hat. ... den Abschied von Sané. Salif ist der Stimmungsmacher in der Kabine. Da wird es so schnell keinen ebenbürtigen Nachfolger geben. Auf dem Platz ist er unumstritten, er gehört für mich zu den Top-5-Verteidigern der Bundesliga. Er hat mir viel geholfen, Tipps gegeben und auch Fehler von mir ausgebügelt.

96-Einzelkritik gegen den VfB Stuttgart: Die Roten in Noten Philipp Tschauner: Wird selten geprüft, dann ist der 96-Kapitän aber der gewohnte Ruhepol. Wie immer vor allem auf der Linie stark. Chancenlos beim Gegentor, der über ihn ins Tor segelt. Note: 3. © dpa (Archiv) Julian Korb: Fällt nicht auf auf der rechten Abwehrseite – das kann man gut oder schlecht finden. Setzt keine Impulse nach vorne, leistet sich defensiv aber keine schlimmen Fehler. In der 85. Minute raus für Maier. Note: 4. © imago/KH (Archiv) Timo Hübers: Abgeklärt und unaufgeregt beim Bundesliga-Debüt, auch gegen Stuttgarts Star Gomez. Setzt seinen Körper gut ein, verteidigt nur manchmal zu ungestüm. Mit seiner Größe auch bei Standards gefährlich. Note: 2,5. © Getty Images Salif Sané: Der Abwehrturm saugt alle Flanken weg, die in seine Nähe kommen. Eigentlich wie immer – mal locker, mal etwas zu risikoreich, aber immer souverän. Voller Einsatz also, auch wenn sein Abgang zu Schalke feststeht. Note: 2. © 2018 Getty Images Miiko Albornoz: Ackert zwar viel, aber lange ohne Effekt. Unsicher am Ball, springt unter fast jeder Flanke durch. Mit einem leichtfertigen Ballverlust leitet er die beste Stuttgart-Chance ein. Doch mit einer ganz langen Flanke, die kurz vor Abpfiff bei Füllkrug im Sechzehner landet, bereit er das überraschende 1:1 vor. Note: 4. © 2018 Getty Images Iver Fossum: Ihm gelingt exakt nichts. Hinten rennt er einmal einfach an Gomez vorbei, der deshalb frei vor Tschauner steht. Vorne ideenlos, Ruhe kriegt er auch nicht rein. Note: 5. © 2018 Getty Images Pirmin Schwegler: Ist noch der etwas bessere von zwei unauffälligen Sechsern. Beim Stuttgarter Treffer ist er allerdings einen Schritt zu spät bei Torschütze Thommy. Schaltet sich offensiv zu selten ein. Note: 4. © imago/Sportfoto Rudel Ihlas Bebou: Macht zwar viele Meter, aber das bringt nur selten etwas. Auch, weil er immer wieder auch von den Mitspielern übersehen wird. Kann sein hohes Tempo zu selten nutzen. Note: 4. © imago/Karina Hessland (Archiv) Felix Klaus: Seine auffälligste Szene ist die dümmste des Spiels. Bekommt seine fünfte gelbe Karte, weil er bei einem Freistoß im Mittelfeld in den Schuss hüpft – gegen den FC Bayern gesperrt. Muss nach 65. Minuten raus für Karaman. Note: 4,5. © imago/Nordphoto (Archiv) Niclas Füllkrug: Kurz nach der Pause mit einer richtig guten Chance, als ihm ein Abpraller nach Klaus-Schuss über den Schuh rutscht. Den Ausgleich erzielt er aus dem Nichts eine Minute vor Abpfiff per Kopfball aus dem Sechzehner über Zieler. Eiskalt! Note: 3. © imago/Jan Huebner Martin Harnik: Muss mit Pfiffen der Stuttgart-Fans klarkommen. Laufstark, will auch, aber nicht oft zu sehen. Bei seiner besten Chance ist Zieler einen Schritt früher an der Flanke dran. Note: 3,5. © imago/Christian Schroedter (Archiv) Kenan Karaman: Kommt in der 65. Minute für den zu ungefährlichen Klaus rein fürs linke Mittelfeld. Versucht es mehrmals mit Tempo – klappt nur nicht, weil sein letzter Pass nie ankommt. Note: 5. © imago/Jan Huebner (Archiv) Noah Sarenren Bazee: Hängt sich zwar sofort rein, nachdem er in der 78. Minute für Fossum kommt. Aufs Tor schießt er aber nicht. Keine Note. © Florian Petrow (Archiv) Sebastiabn Maier: Letzter Versuch für die Offensive, kommt in der 85. Minute für Korb, bleibt aber ohne nennenswerte Szene. Keine Note. © imago/Joachim Sielski (Archiv)

... die Stimmung. Ich weiß, was hier im Stadion stimmungstechnisch möglich ist. Wenn ich mich an die Spiele in der Europa League – zum Beispiel gegen Sevilla – erinnere, da blickt man mit strahlenden Augen zurück. Es wäre ein Traum, so eine Atmosphäre wieder hinzukommen. Aber ich kann das als Spieler schlecht bewerten und nicht viel zu sagen. Das ist nicht mein Thema. ... den benötigten Punkt für den Klassenerhalt. Wir haben keine Angst vor dem Spiel gegen Hertha BSC. Die Stimmung wird – wie gegen Bayern – gut sein. Auf das Spiel in Hoffenheim können wir aufbauen. Wir sind zuversichtlich einen Punkt mitzunehmen und damit das Thema Klassenerhalt auch durchzuhaben.

