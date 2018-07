Verletzungsschock! Timo Hübers bricht Training von Hannover 96 ab

Am zweiten Tag des Trainingslagers von Hannover 96 muss Trainer André Breitenreiter den ersten Verletzten beklagen. Innenverteidiger Timo Hübers verletzte sich beim Nachmittagstraining am Dienstag schwer am Knie.

Die Situation: Nach einem Zweikampf mit Takuma Asano schrie Hübers plötzlich auf und blieb am Boden liegen. Die 96-Spieler eilten sofort zur Hilfe. 96-Doc Axel Partenheimer und Physio Ralf Blume kamen auf den Platz gelaufen. Partenheimer und Physio Steffen Gniesmer haben ihn gestützt und vom Platz bgeleitet. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Am Mittwoch soll eine MRT-Untersuchung folgen.