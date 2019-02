Zwei wichtige Kellerduelle: Wie viele Punkte holt Hannover 96 bis zur Länderspielpause? 

Bis zur nächsten Länderspielpause muss Hannover 96 noch fünf Mal ran. Am Samstag starten die Roten mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Danach folgen Eintracht Frankfurt (H), der VfB Stuttgart (A), Bayer Leverkusen (H) und der FC Augsburg (A). Besonders pikant: Mit Stuttgart und Augsburg trifft 96 auf zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Für das Team von Thomas Doll stehen entscheidende Wochen im Kampf um den Klassenerhalt an.

In der Fremde sieglos

Das Problem: Hannover 96 muss in drei der nächsten fünf Partien auswärts ran. Der letzte Sieg in der Fremde ist allerdings schon eine Weile her. Im Oktober 2017 konnten die Roten ihr letztes Gastspiel gewinnen - beim FC Augsburg. Ein gutes Omen? Schließlich muss das Team von Thomas Doll am 16. März bei den Fuggerstädtern antreten.

Klar ist: Wenn die Roten ihre Spiele gegen den VfB Stuttgart und den FC Augsburg verlieren, würde sich die Schlinge langsam zuziehen. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, wohin die Reise geht.

