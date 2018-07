Hannover 96: Torwart-Duell beim XXL-Test gegen PEC Zwolle in Ilten

Die erste Runde ging kampflos an den Vorjahres-Titelträger Philipp Tschauner, weil sich Esser verletzte und für die ersten Tests ausfiel. Beide Torhüter sollten sich abwechseln, so konnte bisher nur Tschauner punkten.

Für die Zuschauer heißt das, sie bekommen zwei Stunden Fußball geboten – wie bei einem Pokalspiel mit Verlängerung. Vor einem Jahr fiel in Ilten gegen Twente Enschede aber selbst in 120 Minuten kein Tor.

„Es ist wichtig für Bruno, dass er gegen Zwolle spielt“, meint Breitenreiter. Die Partie am Samstag in Ilten (17 Uhr) wird zugleich ein XXL-Test. „Ein Höhepunkt der Belastungssteuerung mit zweimal 60 Minuten gegen einen ambitionierten Gegner“, erklärt Breitenreiter. Jeweils nach 30 Minuten wird eine kurze Trinkpause eingelegt.

PEC Zwolle erster Gradmesser

Nach leichten Siegen gegen eine Nordsee-Auswahl (14:0), Sechstligist Ramligen/Ehlershausen (7:0) sowie die Viertligisten Havelse (4:0) und Nordhausen (2:0) kommt es am späten Samstagnachmittag zum ersten Härtetest. Zwolle war in der vergangenen Saison Neunter in der niederländischen ersten Liga. Vor vier Jahren hat 96 ebenfalls in Ilten gegen Zwolle, damals sogar Pokalsieger, mit 1:2 verloren.

Möglich, dass Breitenreiter erstmals eine Mannschaft zusammenstellt, die eine spätere Startelf in der Bundesliga sein könnte. Für den Trainer hat die Partie noch einen anderen wichtigen Aspekt: „Der starke Gegner wird uns mehr fordern, und dann werden wir wissen, ob das Personal ausreicht.“

Breitenreiter hat bereits klargemacht, dass der Kader zu dünn besetzt ist. Die Pro­bleme zeigen sich auch vor dem heutigen Spiel. Noah Sarenren Bazee musste am Freitag schon wieder mit dem Training aussetzen. Er wird ebenso wenig eingesetzt werden können wie Felipe.

Ein simpler Pferdekuss zwingt den Verteidiger seit einer Woche zum Pausieren. Auf die verletzungsanfälligen Sarenren Bazee und Felipe kann Breitenreiter nicht bauen. Sie können nicht zum Kader gezählt werden. Das gilt auch für Uffe Bech und Babacar Gueye, für die 96 Abnehmer sucht.

Viele Eintrittskarten über

Käufer werden auch am Samstag für Eintrittskarten gesucht. Sie kosten 10, ermäßigt 5 Euro. 1400 Tickets sind weg, etwa doppelt so viele Zuschauer haben in der Wahre-Dorff-Arena (Hugo-Remmert-Straße 8) Platz. Die Partie unter dem Motto „Ein Dorff sieht rot!“ wird in Zusammenarbeit mit dem Klinikum Wahrendorff organisiert. Wer in einem roten Oberteil kommt, erhält ein kleines Geschenk. 96 hat nicht vor, an Zwolle Geschenke zu verteilen.