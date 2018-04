96-Trainer André Breitenreiter kritisiert Flügelflitzer Ihlas Bebou: "Er stagniert"

Miiko Albornoz: Defensiv wackelig wie immer, zu langsam beim 1:3. Aber gute Szenen in der Offensive, immer mehr nach dem 1:2. Die Flanken kommen, aber es fehlt neben Füllkrug immer noch ein zweiter Stürmer im Zentrum. Note: 4

Josip Elez: Nimmt in einige Phasen das Tempo gut raus. Traut sich auch mal ein Quicki-Solo. Kann 96 mit aufbauen. Kommt aber auch gegen Hoffenheim nicht in die Zweikämpfe wie Sané oder Hübers. Note: 4

Salif Sané: Quer oder zurück? Sein verrutschter Pass kann sich nicht entscheiden und landet bei Gnabry. Das 0:1 ist sein Ding. Die Kopfbälle sind sein Ding. Rettet mehrfach in der Not, auch mit Hacke im Liegen. Note: 4

Oliver Sorg: Kämpft bis zum Schluss. Beteiligt am 1:1, rettet den verkorksten Pass von Korb und bringt den Ball zurück ins Spiel. Weiter stabil, als Hoffenheim anrennt. An ihm lag’s nicht. Note: 3

Marvin Bakalorz: Baka, der Eroberer. Nimmt den Hoffenheimern wichtige Bälle weg. Sehr fleißig, hart zu sich und zum Gegner. Taucht nach der Pause aber ab. Hatte nicht mehr den Zugriff wie in der ersten Hälfte. Note: 4

