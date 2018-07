Hannover 96: Trainer André Breitenreiter lobt die Ramlinger und deren Platz

Ziemlich genau eine halbe Stunde gelang es dem SV Ramlingen/Ehlershausen am Freitagabend im Test gegen Hannover 96 das eigene Tor sauber zu behalten. Dann traf Niclas Füllkrug zum 1:0. Im zweiten Durchgang kamen allerdings noch einige Treffer hinzu - 7:0 stand es am Ende. Der Landesligist war damit doppelt so gut wie im Vorjahr, da hatte der RSE 14:0 verloren.

​Beine waren schwer

96-Trainer André Breitenreiter lobte auch deshalb den Gegner. "Ramlingen hat das über 90 Minuten sehr gut gemacht", sagte der 96-Coach und fügte hinzu: "Sie sind in einem guten Fitnesszustand." Sicherlich ist das ein schöner Trost für die Ramlinger, die nunmehr im vierten Jahr in Folge gegen die Profis nicht treffen konnten. Und ein Schulterklopfer für den neuen Trainer Philippe Harms, der das Team erst nach der Sommerpause von Ikone Kurt Becker übernommen hat.