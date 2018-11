96-Trainer Breitenreiter: "Keiner glaubt an uns - wir können frech und frei aufspielen"

Der letzte Auswärtssieg von Hannover 96 liegt 13 Monate zurück - im Borussia-Park sogar stolze 8 Jahre. Die Vorzeichen für das Sonntagabendspiel könnten schlechter nicht stehen. Doch genau das ist es, was Hannover 96Mut machen kann: Sie haben nichts zu verlieren.

Und es setzte kein Wehklagen an über die Lage, die bescheiden zu bezeichnen noch sehr geschönt wäre. „Das machen wir nicht“, sagt der 96-Trainer. Aber „Fakt ist, dass keiner an uns glaubt“, fasst André Breitenreiter die vermutete allgemeine Beurteilung zusammen. Der 96-Trainer wäre jedoch ein schlechter Pädagoge, wenn er in der offensichtlich aussichtslosen Situation den Seinen nicht Mut machen würde. „Frech und frei aufspielen, um vielleicht eine Überraschung zu schaffen“, das ist Breitenreiters Wunsch für das Gladbach-Spiel. Zur Hoffnungslos-Statistik kommen weitere Schockfaktoren. Mit Ihlas Bebou und jetzt auch Walace fallen die beiden besten Spieler der vergangenen Wochen aus. Zwei Säulen brechen damit weg aus der Mannschaft, die ohnehin instabil ist.

Heldt über Togo: "Das ist nicht mehr zu ertragen" Bebou hatte sich in Togo beim Training verletzt. „Bei 30 Grad auf Kunstrasen“, schimpft Manager Horst Heldt über katastrophale, verletzungsfördernde Bedingungen. „Das ist nicht mehr zu ertragen“, sagt Heldt und fordert die Fifa auf, „einheitliche Standards einzuführen“. Togos Nationaltrainer Claude Le Roy kooperiere „nicht so gut“ mit 96. „Bebou fällt mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Hinrundenende aus“, vermutet Heldt. Künftig solle 96 überlegen, lieber „eine Sperre von ein oder zwei Spielen in Kauf zu nehmen“, wenn der Klub Bebou nicht fürs Länderspiel freigeben sollte.

Einsatz von Walace "zu gefährlich" Das hilft allerdings am Sonntag (18 Uhr) in Gladbach nicht weiter – Bebou wird wie Walace fehlen. Der Brasilianer spielte am vergangenen Dienstag noch 20 Minuten beim 1:0 gegen Kamerun für seine Nationalmannschaft. Ein Streptokokken-Infekt stoppt nach der Rückkehr aus England, wo die Partie ausgetragen wurde, den 23-Jährigen, „Es ist gefährlich für ihn“, falls er spielen sollte, weiß Breitenreiter.

96 spielt mit einer Notelf Dass es auch für die 96-Mannschaft angesichts der Ausfälle gefährlich werden könnte, wird der Trainer ebenfalls wissen. „Schwer zu kompensieren“ seien die Ausfälle, zu denen mit Pirmin Schwegler ein weiterer Leistungsträger gehört. Breitenreiter nennt Schwegler „unseren Chef im Mittelfeld“. Der Chef hat’s am Fuß, und das schon länger. Dass Felipe nicht eingesetzt werden kann, ist da schon zweitrangig. Immerhin spielt wieder Niclas Füllkrug, auch wenn er „nicht bei 100 Prozent sein kann“, wie der Trainer sagt.

96 spielt mit einer Notelf gegen die Statistik an. Gladbach hat alle Heimspiele gewonnen, 96 seit 13 Monaten kein Auswärtsspiel gewonnen. Der Optimismus des Trainers, „den Schwung vom Heimsieg gegen Wolfsburg mitzunehmen“, gehört zu den wenigen verbliebenen Mutmachern.