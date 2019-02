"Bälle sind zu schnell weg": 96-Trainer Doll gibt den Stürmern Nachhilfe

Das Training war am Montagvormittag nach ­­90 Minuten beendet, nur sechs Spieler mussten noch bleiben. Die Verteidiger Kevin Wimmer, Josip Elez und Felipe – die aber nur als Statisten gebraucht wurden – sowie die zentralen Stürmer Bobby Wood, Hendrik Weydandt und Jonathas gingen in die Trainingsverlängerung.

Ehemalig Offensiv: Doll kennt die Abläufe

Thomas Doll hatte für die Angreifer einen viertelstündigen Nachhilfeunterricht angesetzt. Thema der Lektion: Wie nehme ich den Ball mit dem Rücken zum Tor an, wie muss der erste Kontakt ausfallen, wie bewege ich mich dabei.

An der Autorität Dolls kann kein Zweifel bestehen – er hat als Offensiver viele Länderspiele in der Vita stehen. Doll weiß also, wovon er redet, wenn er etwa dem eben erst aus der Regionalliga aufgestiegenen Weydandt sagt, dass er den Ball mit der Innenseite annehmen soll und nie mit der Sohle. Kurz vorgemacht und dann die Aufforderung des Lehrherrn: „Probier’s mal.“