Nach schlaffem Bayern-Spiel: 96-Profis droht Training statt freier Weihnachtstage

Wenn aus den beiden letzten Spielen der Hinrunde gegen Freiburg und Düsseldorf weniger als drei Punkte geholt werden, wird bei Hannover 96 auch an Weihnachten durchtrainiert. Den eigentlich geplanten Trainingsstart am 2. Januar gibt es nur bei vier oder mehr Punkten.

Ihr Elend mussten sie sich Sonntagvormittag noch mal anschauen. Zumindest die ersten 45 Minuten der 0:4-Klatsche gegen Bayern bekamen die 96-Profis gezeigt, bevor es zum Training auf die Mehrkampfanlage ging.

Horst Heldt: "Wir sind in allen Belangen unterlegen gewesen" Und da haben die Spieler noch Glück gehabt: Die Fans mussten sich das Desaster am Sonnabendnachmittag die vollen 90 Minuten angucken. Und es war nur schwer zu ertragen, was der 96-Trümmerhaufen da ablieferte. „Wir sind in allen Belangen unterlegen gewesen. Die hatten Spaß am Spiel, in unserer Situation gehen dann schnell die Köpfe runter, weil jeder merkt, dass da nichts zu holen ist“, sagte Manager Horst Heldt. „Dann hat man sich ergeben, und das ist dann auch nicht schön anzuschauen.“

Hannover 96 – FC Bayern München in der Statistik: Die nackten Zahlen Ballbesitz ist selbstverständlich nicht alles – aber mit 33 Prozent kann man gegen Bayern natürlich nichts reißen. Keine einzige Ecke und keine einzige Abseitsposition stehen ebenfalls für wenig Teilnahme am Spiel.

Weil die Konkurrenz das Wochenende positiv gestaltete, ist 96 jetzt Letzter in der Bundesliga. „Es ist nie schön, wenn du Tabellen-18. bist. Jetzt ist es so. Wir sollten sehen, dass wir da nicht überwintern. Das wäre nicht schön“, so Heldt. 96-Profis müssen um Weihnachten bangen Die Konsequenz des Schlaffi-Auftritts gegen die Bayern ist, dass die Profis um ihre freien Weihnachtstage bangen müssen. Nach SPORTBUZZER-Informationen wird bei 96 durchtrainiert, wenn aus den beiden letzten Spielen (in Freiburg und gegen Düsseldorf) weniger als drei Punkte geholt werden. Waldemar Anton & Co. müssten dann auch an den Weihnachtsfeiertagen auf dem Trainingsplatz. Bei drei Punkten bis zur Winterpause denkt 96 über einen früheren Trainingsstart nach. Nur bei vier oder mehr Punkten soll alles so laufen wie geplant – dann steigen die 96-Spieler am 2. Januar ins Training ein.

Doch wie soll die Mannschaft nach dem Auftritt gegen Bayern vier oder mehr Punkte aus zwei Spielen holen. Das würde schon an ein großes Weihnachtswunder grenzen. „Wir müssen versuchen, in der Kürze der Zeit wieder ein anderes Gesicht zu zeigen“, so Heldt. „In den letzten beiden Spielen geht es um verdammt viel.“ Für alle. Die Spieler sind jetzt in der Pflicht, zu liefern. Sonst werden sie ihre Feiertage auf dem Trainingsplatz verbringen. Geht das Punkte-Projekt bis zur Winterpause schief, dürfte auch die Zukunft von Breitenreiter unter einem ungünstigen Stern stehen. Fröhliche Weihnachten klingt anders ...