96-Trainingsauftakt vor Endspiel gegen Mainz: Viel Kommunikation und ohne Anton

Beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hannover 96 hat am Dienstag die Vorbereitung auf das vermeintliche Schlüsselspiel am Sonntag beim FSV Mainz 05 begonnen. Gleich zwei 'Trainingseinheiten standen auf der Mehrkampfanlage am Stadion an - das gab es zuletzt eher selten. Auch Manager Horst Heldt war bei der ersten Trainingseinheit am Vormittag dabei, Trainer André Breitenreiter redete seine Spieler bei den verschiedenen Übungen immer wieder stark.