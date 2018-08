96-Trainingslager: André Breitenreiter, Horst Heldt und Co. spielen Fußball-Beachvolleyball

Ein bisschen Spaß muss sein. In der Mittagshitze am Wörthersee zeigte das Trainerteam und die Funktionäre von Hannover 96, das sie selbst auch noch richtig fit am Ball sind. Beim Fußball-Beachvolleyball genossen die Verantwortlichen ihre freie Zeit. 96-Manager Horst Heldt spielte viel mit dem Köpfchen und kann scheinbar immer noch so hoch springen, wie zu seiner aktiven Zeit. Auch Trainer André Breitenreiter hatte sichtlich Freude an dem kleinen Spielchen. Das sind die Bilder und das Video vom Fußball-Beachvolleyball.