Kuriose Schnappschüsse: Zeitreise durch die 96-Trainingslager

Nach dem ersten Trainingslager von Hannover 96 in diesem Sommer am Strand von St. Peter-Ording bricht das Team von Trainer André Breitenreiter am Montag einmal mehr ins österreichische Velden am Wörthersee auf.

Dort soll wie schon im vergangenen Jahr der Feinschliff für die Saison erfolgen. Zudem sind die Aufenthalte im Trainingslager natürlich auch immer immens wichtig fürs Teambuilding. Im letzten Sommer wurde in Österreich beispielsweise der Grundstein für einen besonderen Zusammenhalt gelegt, der letztlich zum durchaus seouveränen Klassenerhalt führte.