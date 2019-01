96-LIVEBLOG aus Marbella: Heute erstes Training nach dem Fehlstart

Manager Horst Heldt hatte zufällig die „Abkürzung“ genommen. Er war von Frankfurt nach Malaga geflogen – Ankunft wie verabredet um 12.15 Uhr. Auf Trainer und Mannschaft wartete er vergeblich. „Sieht wirklich so aus, als hätte sich was gegen uns verschworen“, sagte er und nahm es mit Humor.

96 kann die eingebaute Bremse einfach nicht lösen. Gerade wollte Trainer André Breitenreiter in Marbella ins neue Jahr durchstarten, nach drei Tagen Extratraining. Dann das: Vollbremsung am Flughafen Hannover. Der Pilot konnte nicht starten, der Computer meldete Bremsprobleme. Die Mannschaft flog spontan über München. Drei Stunden lang warteten Trainer und Mannschaft auf den Lufthansaflug LH 1824 nach Malaga.

Freitag, 4. Januar

15 Grad, Sonne - die Anlage in Marbella lässt kaum Wünsche offen. Ein Rundgang durch das Trainingslager von Hannover 96 an der Costa del Sol.

Donnerstag, 3. Januar

Sechs Stunden Verspätung musste der Tabellen-Vorletzte der Bundesliga hinnehmen. Erst um 18:12 Uhr landete Hannover 96 in Malaga, um 19:48 Uhr checkten sie in das Mannschaftshotel in Marbella ein. Das "Westin La Quinta"-Hotel hat der Bundesligist ganz für sich alleine. Was der Tag für die Reisegruppe parat hielt im Überblick: