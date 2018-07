Logbuch zum Hannover-96-Trainingslager: Duell gegen den nordfriesischen Nagelsmann 

Ankunft im Trainingslager, Eintrag ins Logbuch: Ein junger Trainer stellt sich Donnerstag den Profis aus Hannover mit einer Auswahlmannschaft vor. Ein sehr verdammt junger Trainer. Dennis Witt ist 26 Jahre alt. Er beobachtet am Trainingsplatz in Garding das erste 96-Training.

​Ein echter Champion - nur nicht im Fußball

Mit 24 wurde Witt Chefcoach beim Verbandsligisten Husumer SV. Der Hoffnungsträger brachte Husum nicht ganz an die Spitze, aber in die Spitzengruppe. „Der HSV Nordfrieslands“ wurde mit Witt den eigenen Ansprüchen gerecht. Vor mir steht der Nagelsmann Nordfrieslands. „So hat mich noch keiner genannt“, gibt er zu. „Aber was Nagelsmann in seinen jungen Jahren gemacht hat, ist schon krass.“ Gilt auch für Witt.

Heute trainiert er die Regions-Auswahl im Test gegen 96. Große Namen hat die Truppe ja: Petersen heißen zwei, ein anderer Marin. Aber die Vornamen sind Luis, Martin und Uwe, nicht Nils oder Marko. Ein echter Champion stürmt auch mit: Mike Plähn, deutscher Meister im Boßeln, dem Volkssport hier an auf der Nordsee-Halbinsel. Witt tritt aktuell als Trainer kürzer, konzentriert sich auf den Job (Physiotherapeut) und seine Trainerausbildung (B-Lizenz).