96 startet Vorbereitung in Velden: Luxus, Wellnes und hartes Training

Am heutigen Vormittag landet der 96-Tross in Klagenfurt. Das Falkensteiner Schlosshotel gleicht einer Wohlfühloase, die sich schon in der vergangenen Spielzeit bewehrt hat. Doch die Roten werden dort nicht zur Entspannung einkehren, sondern sich der intensiven Vorbereitung auf die kommende Saison widmen.

Für das schicke Ambiente vor Ort werden die 96-Profis leider nicht viel Zeit haben. Heute checken die Profis bei vorausgesagten 32 Grad und Sonnenschein im luxuriösen Falkensteiner Schlosshotel am Wörthersee in Velden ein. Bis nächste Woche Dienstag will sich das Team von Trainer André Breitenreiter den Feinschliff für die kommenden Saison holen, die am 19. August mit dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim Karlsruher SC beginnt. Gearbeitet werden soll in Österreich vor allem noch an taktischen Abläufen und der Festigung von Automatismen nach dem Umbruch im Sommer.

Ein Hotel, das viel zu bieten hat Vor Ort wird es Niclas Füllkrug & Co. an nichts fehlen. Das 5-Sterne-Hotel mit seinen 104 Zimmern – und Suiten liegt direkt am Wörthersee, hat einen privaten Seezugang. Das teuerste Zimmer, die Kaisersuite (300 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer), kostet 4900 Euro pro Nacht – mit Frühstück. Es geht aber auch günstiger: Zum Beispiel im Superior-Zimmer für 290 Euro die Nacht. Der Spa- und Wellness-Bereich erstreckt sich über 3600 Quadratmeter. Schon im vergangenen Sommer haben sich die Profis hier fit gemacht und sich den Spirit für die Bundesligasaison geholt. Ergebnis am Ende: der sichere Klassenerhalt. Im Idealfall läuft es auch dieses Mal genauso.

Hannover 96: Die besten Torschützen der Vorbereitung 8 Tore: Niclas Füllkrug © Maike Lobback (Team zur Nieden) 6 Tore: Hendrik Weydandt © Florian Petrow 3 Tore: Takuma Asano © Maike Lobback 2 Tore: Linton Maina © Florian Petrow 2 Tore: Noah Sarenren Bazee 1 Tor: Bobby Wood © Maike Lobback 1 Tor: Ihlas Bebou 1 Tor: Marvin Bakalorz © dpa 1 Tor: Iver Fossum © Maike Lobback (Team zur Nieden) 1 Tor: Oliver Sorg © imago 1 Tor: Timo Hübers © imago 1 Tor: Matthias Ostrzolek © Lobback (Archiv) 1 Tor: Waldemar Anton © imago 1 Tor: Babacar Gueye © Sascha Priesemann

Heldt und Co. bereits vor Ort Los geht’s für die Mannschaft heute Vormittag (der Flug SVB 981 hat Verspätung: Statt um 10 Uhr startet er erst um 11:40 Uhr) per Charterflug nach Klagenfurt, dann geht es weiter nach Velden ins Schlosshotel. Nach dem Mittagessen steht dann um 16 Uhr die erste Einheit auf dem Plan. Bereits in Österreich sind neben Manager Horst Heldt auch schon der Sportliche Leiter Gerhard Zuber, Teammanager Fabio Morena, Physiotherapeut Steffen Gniesmer, Busfahrer Mirko Liesebach-Moritz sowie die beiden Zeugwarte Servet Kaya und Raymond Saka angekommen. In den Mannschaftsbus, der bereits am Freitag in Richtung Österreich aufgebrochen ist, wurden 70 Alu-Kisten (jeweils 30 bis 50 Kilo schwer) mit Trainingsutensilien, Kleidung, Massagebänken etc. verstaut. In den Flieger steigen heute 27 Spieler. Mit dabei ist auch Genki Haraguchi. Der Neuzugang aus Berlin hatte nach seiner WM-Teilnahme mit Japan Sonderurlaub bekommen und war am Wochenende in Hannover angekommen. Mit Landsmann Takuma Asano schaute er sich gemeinsam die HDI-Arena an, schrieb auf seinem Instagram-Account: „Ich werde mein Bestes geben.“

Zwei Testspielgegner in vier Tagen Nicht mitfliegen dürfen die Offensivspieler Babacar Gueye und Uffe Bech, die während der neun Tage mit der U23 trainieren werden. Insgesamt besteht der 96-Tross in Österreich aus 54 Personen. Die Bedingungen vor Ort, um sich den Feinschliff für den Bundesligastart zu holen, sind perfekt. Die Wege zur nahe gelegenen Waldarena sind kurz, die Trainingsbedingungen sehr gut. Breitenreiter hatte sich auch schon zu seiner Schalker Zeit mit den Königsblauen in Velden vorbereitet. Sechs 96-Zugänge so teuer wie einer für Udinese Neben knackigen Einheiten stehen für die Profis auch zwei Testspiele auf dem Programm: Am Mittwoch, den 1. August (18.15 Uhr), wird in der Lavanttal-Arena gegen den Wolfsberger AC (Österreich) getestet. Am Sonnabend gibt es dann gegen Serie-A-Club Udinese Calcio einen richtige Härtetest für das Team von Trainer Breitenreiter. Udinese hat gerade für 20 Millionen Euro den 21-jährigen Rolando Mandragora von Juventus Turin geholt. So viel hat 96-Manager Heldt nicht für alle sechs 96-Neuzugänge zusammen ausgegeben.