Ankunft im 96-Schloss: Das müsst Ihr über das Trainingslager am Wörthersee wissen

Michael Esser



Der erste Eindruck: „So groß und ruhig wie ein Bär.“ Kult-Trainer Peter Neururer beschreibt „Bruno“ sehr zutreffend. Der Torhüter macht keinen aufgedrehten Eindruck und ist oft sehr zurückhaltend. Besonders im Testspiel gegen Twente Enschede zeigte er seine Qualität, gegen Weiche-Flensburg patzte er beim 2:2. Im Training agiert er oft auf einem Niveau mit Philipp Tschauner. „Michael hat in Darmstadt gezeigt, dass er mit Druck umgehen kann“, sagt 96-Manager Horst Heldt. © Florian Petrow

Michael Esser



Die Chancen: Vom Klempner zum Stammkeeper – in der vergangenen Saison erkämpfte sich der 29-Jährige den Startplatz beim SV Darmstadt. Das ist natürlich auch in Hannover sein Ziel. Wenn es nach Neururer geht, dann sei es „überhaupt keine Frage“, dass Esser der erste 96-Rückhalt wird. Er sieht „Bruno“ auf einer Stufe mit Robert Enke, Jens Lehmann und Bodo Illgner. An Darmstadt hat 96 2,5 Millionen Euro überwiesen. Das spricht für Esser und gegen Tschauner. Trotzdem bleibt es ein spannender Zweikampf. © Maike Lobback

Matthias Ostrzolek



Der erste Eindruck: Der 27-Jährige ist besonders bei den weiblichen Fans beliebt – „Matze“ ist der Selfie-Star. Und er kommt bei Manager Heldt gut an: „Mit seiner Verpflichtung erhöhen wir die Qualität des Kaders.“ Schon in Ansätzen war zu sehen, dass er 96 auf der linken Seite weiterhelfen kann. Der gebürtige Bochumer ist sehr schnell, ballsicher und hat einen starken linken Fuß. Seine Leistung muss er im Vergleich zur Vorsaison aber noch deutlich steigern. Wie er selbst betont, möchte er „nicht immer gegen den Abstieg spielen“. Wie sich das anfühlt, musste er zwei Jahre lang beim HSV ertragen. Mit 96 soll es anders laufen. © Joachim Sielski

Matthias Ostrzolek



Die Chancen: Seine stärksten Konkurrenten auf der linken Seite sind Miiko Albornoz und Edgar Prib. Noch besitzen alle drei Spieler die gleichen Chancen auf einen Platz in der ersten Elf. Es deutet aber eher alles auf einen Zweikampf zwischen Albornoz und Ostrzolek hin. Denn Prib wird weiter vorne gesehen. „Ich bin ein Typ, der immer gewinnen möchte“, sagt „Matze“. © Maike Lobback

Pirmin Schwegler



Der erste Eindruck: Der Schweizer will eine wichtige Rolle bei 96 übernehmen. Schon in Frankfurt und in Hoffenheim ging er als Kapitän vorneweg, hatte aber nicht immer eine einfache Zeit. Julian Nagelsmann plante nicht mehr mit Schwegler und ließ ihn nur zehnmal spielen. Er gilt dennoch als „Mister Zuverlässig“. Im Training und auch in den Testspielen zeigte der 30-Jährige gute Ansätze. „Ich halte ihn für einen erstklassigen Spieler“, sagte Heldt schon vor der Verpflichtung. Der 14-fache Nationalspieler betont: „Ich bin überzeugt, dass ich der Mannschaft helfen kann, unsere Ziele zu erreichen.“ © Maike Lobback

Pirmin Schwegler



Die Chancen: Schwegler spielt in den Planungen von André Breitenreiter eine ganz wichtige Rolle. Er soll dem Mittelfeld die nötige Stabilität und Sicherheit verleihen. Aber auch im Spiel nach vorn ist der 30-Jährige gefragt. Am ersten Spieltag in Mainz dürfte er in der Startelf stehen. Neben wem? Waldemar Anton, Marvin Bakalorz oder Manuel Schmiedebach stehen zur Auswahl. © Florian Petrow

Julian Korb



Der erste Eindruck: Wenn man „Korbinho“, so nennt er sich auf Instagram, etwas näher kennt, dann fragt man sich, warum dieser smarte Typ keine Freundin hat. Der 25-Jährige wirkt sehr nett und höflich. Auf dem Platz ist er ein ruhiger Kicker, der aber Verantwortung übernehmen will. Dafür sprintet er auch gerne die rechte Bahn hoch und runter. In den Vorbereitungsspielen wirkte er manchmal etwas unsicher und schätzte den Ball falsch ein. Das liegt aber wohl auch daran, dass er zuletzt im Dezember 90 Minuten lang spielte. Sonst durfte er in Gladbach kaum ran und benötigt Spielpraxis. © Florian Petrow