Viel Schatten bei 96, aber Akpoguma ist ein Lichtblick: "Er geht dem Gegner auf den Keks"

„Der Gegner war in der ersten Hälfte frischer“, fand Trainer André Breitenreiter, schob das aber auf die „intensiven Trainingseinheiten bei uns“. Breitenreiter kehrte das Positive heraus: „Wir haben zu null gespielt und uns der zweiten Hälfte durch viele Balleroberungen mehr Torchancen erarbeitet. Das war der erste Schritt in eine bessere Richtung.“

Akpoguma überzeugt - "Er hat den guten Eindruck bestätigt"

Es müssen allerdings noch viele folgen, damit es wirklich in der ersten Liga besser wird. Es gab mehr Schatten als Licht bei 96 gegen Nijmegen. Lichtblick war dabei der Auftritt des neuen Verteidigers Kevin Akpoguma. Er dirigierte laut, verteidigte sauber und aggressiv, „geht dem Gegner auch mal auf den Keks“, erklärte Breitenreiter zufrieden. Er erinnert in seiner Spielweise an den jungen Valérien Ismaël. „Er hat den guten Eindruck aus dem Training bestätigt“, fand Breitenreiter.