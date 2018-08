Hannover 96 stellt sich der Mission Bootsbau auf dem Wörthersee (mit Galerie!)

Fußballschuhe aus, Werkzeugkasten her. Anstelle von Doppelpässen und Taktik-Schulungen stand bei Hannover 96 am Nachmittag des vierten Tages vom Wörthersee-Trainingslager der Bootsbau auf dem Programm. In einer Teambuilding-Maßnahme mussten die Kicker sich ihre Boote selbst zusammenstellen und dann den Wörthersee überqueren. Trocken blieb so gut wie keiner.