Neuer 96-Kreativspieler nur bei Fossum-Abgang – Geis und Di Santo kein Thema

Gedanklich ist Nicolai Müller bei 96 angekommen. Über die sozialen Netzwerke lud der 31-Jährige einen enttäuschten Müller-Fan ein, der seinen Helden noch einmal in Frankfurt spielen sehen wollte . „Ich lade dich hiermit sehr gerne zu einen Hannover-Spiel deiner Wahl ein“, schrieb Müller nett ins Internet.

Mittwoch schlägt der neue Offensivmann nach seinem Urlaub auch physisch in Hannover auf. „Den Laktattest wird er nicht mehr schaffen“, sagt Manager Horst Heldt. „Der Medizincheck hat Priorität, letzte Unterschriften, und alles weitere wird dann geregelt.“ Der Stürmer wird bis zum Saisonende geliehen. Alles Müller oder was?

Hannover 96: Vorerst kein weiterer Kreativspieler

Tatsächlich soll – vorerst – kein weiterer kreativer Spieler fürs Mittelfeld oder den Angriff geholt werden. Kevin Akpoguma (23) wird für die Abwehr aus Hoffenheim geliehen, er wird wahrscheinlich den Laktattest am Mittwoch mitmachen. Dann kommt Müller. Alles weitere hängt am möglichen Verkauf von Iver Fossum. Bisher hat sich kein Klub bei Heldt gemeldet, der Interesse am Norweger hätte.