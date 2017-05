Hannover 96: Steht der Vertrag mit Pirmin Schwegler bereits?

Es ist einer der Namen, die in den letzten Tagen immer wieder gehandelt wurden: Hannover 96 soll kräftig an Hoffenheims Pirmin Schwegler interessiert sein. Am Mittwochmittag folgte die fast-Bestätigung via Twitter: Pirmin Schwegler war in Hannover beim Medizincheck in der Radiologie am Raschplatz.