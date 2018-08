Hannover 96 verpflichtet Sturm-Talent vom VfB Stuttgart für die Reserve

Die Reserve von Hannover 96 hat das nächste Talent verpflichtet. Mit Benjamin Hadzic kommt ein Stürmer vom VfB Stuttgart, der seine Torgefahr in der Jugend unter Beweis stellen konnte.

Zuletzt spielte der 19-Jährige für die U19 der Schwaben. In der vergangenen Saison schoss er in 24 Partien sechs Tore und legte einen weiteren Treffer auf. In 77 Spielen der höchsten deutschen U17- und U19-Spielklasse erzielte der bosnische Junioren-Nationalspieler 34 Tore.

Zuvor spielte Hadzic von 2013 bis 2017 in der Jugend des FC Bayern München. Bereits am Sonntag im Heimspiel der jungen Roten gegen den VfB Oldenburg soll der Angreifer sein Debüt im 96-Trikot feiern.