Keine schnelle Entscheidung: Hier hakt es für Hannover 96 noch bei Klose oder Djilobodji

Walace: Für sechs Millionen Euro Ablöse vom HSV gekommen und der teuerste Einkauf. Beim einzigen ernsthaften Test gegen Zwolle (3:1) am vergangenen Sonnabend im defensiven Mittelfeld neben Pirmin Schwegler aufgeboten. Der 96-Trainer schätzte die Leistung von Walace zurückhaltend ein. Positiv fand André Breitenreiter sein Spiel im Rückwärtsgang. „Defensiv im eins gegen eins sehr stabil, zweikampfstark, robust und durchsetzungsfähig.“ Weniger gut gefiel dem Trainer: „Bei den Laufwegen und in Ballbesitz gibt’s noch Abstimmungsprobleme.“ Die Rollenverteilung mit Schwegler muss weiter geübt werden. Was noch auffiel: Das Duo Schwegler/Walace ist zu leise. „Deutlich zu ruhig“ war’s dem Trainer mit den beiden in der 96-Zentrale. Marvin Bakalorz hat ihm dort in Hälfte zwei besser gefallen, weil er die Kollegen in der zweiten Halbzeit der Partie mit „klaren Ansprachen“ führte. Sportbuzzer-Urteil: Walace wird die Topverstärkung. © Florian Petrow