Hannover 96: Transfer von Dario Maresic kurz vor Abschluss?

Dario Maresic ist ein österreichischer Innenverteidiger, der mit seinen 18 Jahren noch seine ganze Karriere vor sich hat. Bei Sturm Graz in der österreichischen Bundesliga gehört er aber schon zu den Stammspielern und absolvierte in dieser Saison 23 Ligaspiele und vier Partien in der Qualifikation zur Europa League. Nun soll Maresic kurz vor einem Wechsel zu Hannover 96 stehen, berichtet das Sportportal "fussballtransfers.com".