Leihe mit Kaufoption: Hannover 96 will angeblich Leicester-Meisterspieler Daniel Amartey

Jairo Samperio (links) ist unglücklich beim 1. FSV Mainz 05, kommt unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz nicht zum Einsatz. Deshalb will er den Club verlassen. Als Ziel wird Hannover 96 gehandelt. © dpa

Ein Meister für Hannover 96: Angeblich sollen die Roten an Daniel Amartey von Leicester City interessiert sein. Laut einem Medienbericht denkt 96 über eine Leihe mit Kaufoption nach. © imago/UK Sports Pics

Luuk de Jong: In der niederländischen Eredivisie knipste er zu Beginn seiner Karriere fast nach Belieben. Mit der Empfehlung von 32 Toren in 51 Pflichtspielen wechselte de Jong 2012 zu Borussia Mönchengladbach - und wurde zum Millionenflop. 2014 kehrte de Jong wieder zurück nach Holland. Ein Wechsel zu 96 scheint mittlerweile vom Tisch. © imago

Der Brasilianer Joelinton soll bei Hannover 96 im Gespräch gewesen sein. Der Angreifer ist von der TSG Hoffenheim an Rapid Wien verliehen - doch die Österreicher wollen die Leihe nicht vorzeitig enden lassen. © dpa