Im Stürmer-Stau: Warum es lange dauern kann, bis 96 einen Torjäger findet

Nach Informationen des kicker wurde 96 Angreifer Antonio Colak für kleines Geld vom künftigen Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim angeboten. Der Kroate war in der abgelaufenen Saison an Darmstadt verliehen, wo er in 22 Spielen vier Tore erzielte. Unklar ist, ob die Roten an dem 23-Jährigen überhaupt interessiert sind. © dpa