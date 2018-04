Hannover 96: Treibt Heldt seinen Wechsel zum VfL Wolfsburg voran?

Nach unseren Informationen will Horst Heldt noch am Dienstag (24. April) seinen Abschied nach Saisonende bekanntgeben. 96 hat er bereits über seine Werchselabsichten informiert. Der Aufstiegsmanager will nach seiner ersten Bundesliga-Saison mit Hannover 96 aufhören und nach Wolfsburg wechseln. Die drei restlichen Spieltage, so hieß es, wolle er noch auf der 96-Bank sitzen. Ihm soll ein unterschriftsreifes Angebot des VfL vorliegen. Heldt würde mit der Unterschrift die Geschäfte von Olaf Rebbe übernehmen.