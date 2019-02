96 kommt mit breiter Brust: So will Hannover gegen Hoffenheim nachlegen

Bei der TSG Hoffenheim holten die Hannover-Profis aus neun Spielen in der Bundesliga magere zwei Punkte. In den vergangenen fünf Spielen gab es jeweils Niederlagen, bei denen es insgesamt 14 Gegentreffer hagelte.

Das soll sich Samstag (15.30 Uhr) ändern, damit das Fünkchen Hoffnung, das 96 am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen Nürnberg gezündet hat, nicht gleich erlischt. Auch wenn der Sieg gegen die Franken kein Feuerwerk war, für den Kopf und das 96-Selbstvertrauen war er extrem wichtig. Neun Spiele ohne Sieg hatten bei 96 Spuren hinterlassen „Man hat gespürt in dieser Woche in der Mannschaft, dass die Stimmung eine andere ist. Das ist auch total nachvollziehbar, wenn man viele Nackenschläge bekommen hat in den letzten Wochen und Monaten“, sagte Thomas Doll. Die vorigen neun Spiele ohne Sieg hatten Spuren in den 96-Köpfen hinterlassen. „Das ist auch mal wieder ein gutes Gefühl“, sagte der 96-Trainer. „Aber was ich bewundernswert fand: Keiner hat den Anschein erweckt, dass es von allein so weitergeht. Die Jungs haben direkt nach dem Spiel signalisiert, dass noch viel Arbeit vor uns ist.“

Die bisherigen Spiele von Hannover 96 bei der TSG 1899 Hoffenheim : Hannover 96 tritt am Samstag zum zehnten Mal bei der TSG Hoffenheim an. Bislang gelang den Roten noch kein einziger Sieg in Sinsheim (zwei Remis, sieben Niederlagen). ©

Ein bisschen breiter dürfte die 96-Brust nach dem wichtigen Dreier im Keller-Duell aber geworden sein. Vor allem bei der Abwehr um Kapitän Waldemar Anton, die zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag (0:0 gegen Dortmund) wieder ein Spiel zu null absolvierte. Hoffenheim hat mehr Qualität als Nürnberg Mit Hoffenheim rollt jetzt jedoch eine andere Offensivqualität auf die 96-Defensive zu. Hinter Bayern und Dortmund kann sich Hoffenheim mit 41 Toren die drittbeste Offensive der Bundesliga nennen. Vergangenes Wochenende drehte die TSG beim BVB ein 0:3 noch in 3:3. Allerdings: Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat nur eines der vergangenen zehn Spiele gewonnen. „Ich glaube nicht, dass wir Hannover unterschätzen werden. Wir haben keine Statistik, um sagen zu können, dass wir uns ausruhen können“, sagte er. „Es sollte nicht in unseren Köpfen sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Spiel am Samstag positiv gestalten können.“

Doll: "Wissen, dass wir der Außenseiter sind" Zieht man die Auswärtsbilanz heran, liegt der Gedanke allerdings nicht fern, dass Nagelsmann mit seinem letzten Satz recht haben könnte. Der letzte 96-Sieg in der Fremde datiert schließlich vom 21. Oktober 2017. „Wir wissen, dass wir klarer Außenseiter sind, aber das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte einfach auch auswärts eine Mannschaft sehen, die mutig agiert“, sagte Doll. „Wir werden vielleicht nicht so viel Ballbesitz haben wie Hoffenheim, aber das ist kein Problem, das sagt überhaupt nichts aus. Entscheidend ist ja, wie man sich verkauft, egal, in welcher Zone man sich aufhält.“

In der richtigen Zone hat sich gegen Nürnberg Nicolai Müller bewegt. Der 96-Stürmer erzielte beide Tore gegen den FCN, zeigte seine bisher beste Leistung im 96-Dress. Auch auf ihn wird es in Sinsheim ankommen. Klar ist: In Hoffenheim wird Doll nicht – wie gegen Nürnberg – auf eine Raute setzen. Denkbar ist, dass Matchwinner Müller auf der Zehn in einem Dreier-Mittelfeld mit Genki Haraguchi und Takuma Asano neben ihm zum Einsatz kommt. „Das wird ein schweres Auswärtsspiel. Aber es liegt an uns, uns so gut wie möglich zu verkaufen“, sagte Doll. „An uns zu glauben, mit Zuversicht in das Spiel gehen.“ Mit breiter Brust also.

96-Verletzte: Auf diese "Neuzugänge" kann Thomas Doll demnächst wieder setzen Edgar Prib ist am schnellsten fit. Nach anderthalb Jahren Knie-Pause spielte Prib zweimal für die Reserve. „Sehr solide“ fand deren Coach Christoph Dabrowski Pribs Auftritt im Mittelfeld beim 3:0 im Test gegen Arminia. Im Training am Dienstag war Prib erneut einer der auffälligsten 96-Profis. Prib steht unmittelbar vor der Rückkehr. ©