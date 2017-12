Hannover 96: U19-Stürmer Grosse ist Top-Torjäger der A-Junioren Bundesliga 

15. Per Mertesacker (19 Jahre 1 Monat 3 Tage): Per Mertesacker ist einer der berühmtesten Bundesliga-Debütanten von Hannover 96. Im März 2003 debütierte er im Spiel gegen den 1. FC Köln (2:1). Es folgten 220 weitere Spiele in der ersten deutschen Spielklasse - für 96 und Werder Bremen. 2011 wechselte er zum FC Arsenal. Sein Karriereende hat er bereits für Juli 2018 geplant.

