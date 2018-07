Hannover 96: U23-Spieler Weydandt und Dierßen bleiben länger bei den Profis

Wood will sich die Sicherheit erarbeiten. Beim 7:0 im ersten Test bei Landesligist Ramlingen/Ehlershausen war er häufig am Ball, viele Dribblings, Zug zum Tor. Aber es war spürbar, dass die HSV-Zeit am Selbstbewusstsein gekratzt hat. Positiv: Die Torvorlage in Ramlingen für Niclas Füllkrug dürfte gutgetan haben, in Havelse jubelte Wood selbst – mit Verzögerung. Er verschoss einen Elfmeter, den er selbst herausgeholt hatte. Wood schoss platziert, aber nicht hart ge­nug. © Petrow