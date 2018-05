Das ist der Stand der Transfers bei Hannover 96

Die Saison ist noch nicht beendet, doch die 96-Planungen für die kommende Spielzeit laufen schon vor dem letzten Spiel am kommenden Sonnabend bei Bayer Leverkusen auf Hochtouren. Manager Horst Heldt muss zusammen mit Trainer André Breitenreiter einen bundesligatauglichen Kader auf die Beine stellen. In welchen Mannschaftsteilen müssen Verstärkungen her? Clubchef Martin Kind rechnet mit fünf Neuzugängen. Welche Spieler will 96 abgeben? Die Galerie gibt einen Überblick.