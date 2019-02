Der 96-Umbruch am Abgrund: Elf Verträge laufen aus - Chaos oder Chance?

Dennoch soll Heldt jetzt mal langsam anfangen mit den Planungen für die neue Saison. Und zwar zweigleisig, sowohl für die 1. als auch die 2. Liga. „Wir werden in dieser Woche damit beginnen, erst mal nur intern über die Verträge zu sprechen“, kündigt 96-Chef Martin Kind an.

Wie baut man eine neue Mannschaft, wenn man am Abgrund steht? Manager Horst Heldt soll das architektonische Wunderwerk gelingen. 96 wird einen großen Umbruch überstehen müssen, ohne zu wissen, in welcher Liga gespielt wird. Solange das offen ist, wird auch unklar bleiben, wie viel Geld eingesetzt werden kann. „Bei einem Abstieg halbiert sich der Umsatz“, sagt 96-Chef Martin Kind – und damit auch die Mittel fürs Personal.

Besonders komfortabel ist die Situation für den vom HSV ausgeliehenen Wood: Er wird nach Hamburg zurückkehren, vermutlich auch in die Bundesliga, und dann sein vertraglich zugesichertes Gehalt von 3,6 Millionen Euro pro Saison einstreichen. Naheliegende Frage: Soll Wood sich da in den letzten zwei Monaten in Hannover noch ein Bein ausreißen? Eigentlich sollte er das – aber es sieht nicht unbedingt so aus, als kämpfe der amerikanische Nationalspieler mit aller Leidenschaft gegen den Abstieg.

Sieben Spieler bringen nur noch im Sommer Geld

Ein weiteres Problem: Werden Spieler, deren Verträge 2020 enden, nicht im Sommer verkauft, dann könnten Miiko Albornoz, Julian Korb, Jonathas, Iver Fossum, Michael Esser, Pirmin Schwegler und Hendrik Weydandt in einem Jahr ablösefrei gehen. Das kann sich 96 aber nicht leisten.

Einige müssten also abgegeben werden – dann bliebe nur noch eine Rumpftruppe übrig. Heldt hat jedoch so oder so kein sicheres Fundament, auf dem er aufsetzen kann. Zumal Walace, Niclas Füllkrug, Waldemar Anton und Ihlas Bebou nur für die 1. Liga, aber kaum in der 2. Liga bei 96 bleiben wollen. Mit dem Abstieg würde ihr Marktwert zwar sinken, durch die Transfererlöse könnte immerhin eine Runderneuerung in Liga zwei finanziert werden.