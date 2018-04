Hannover 96 und Horst Heldt: Wie geht es nun weiter?

Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04.

Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04. © imago/Pressefoto Baumann

Nach dem Abstieg von 1860 München blieb Horst Heldt in der 1. Liga und ging zu Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre blieb und in 64 Spielen zehn Tore erzielte. © imago/Alfred Harder

Vor allem, weil Heldt sich jetzt ohne Wissen von Kind mehrfach mit VfL-Verantwortlichen getroffen hatte. „Normalerweise würde man zuerst mit seinem Arbeitgeber sprechen, ob es überhaupt Möglichkeiten zum Wechsel gibt. Der andere Weg ist riskant“, sagte Kind. Und in diesem Fall jetzt auch gescheitert. Allerdings: Zu glauben, dass in der ganzen Wechsel-Thematik jetzt Ruhe einkehrt, fällt nach den Ereignissen der vergangenen Tage schwer.

Jörg Schmadtke ist in Hannover auch nach seinem Abgang bekannt und beliebt. Er gestaltete den Kader zwischen 2009 und 2013 maßgeblich - und führte Hannover 96 so zurück auf die europäische Bühne. Ein Konflikt mit Mirko Slomka führte schließlich zu seinem Rücktritt ... und seinem Wechsel zum 1. FC Köln. © zur Nieden

Eine der Verpflichtungen, die am Ende sein Schicksal bei 96 besiegelten: Bis heute werden die schlechten Wintertransfers (hier Hugo Almeida im Designer-Pulli) von Martin Bader als letzter Sargnagel in Hannovers Bundesliga-Abstiegssaison gesehen. © Hannover 96

​Geschäftsführervertrag liegt auf Eis

Heldt wird seiner Arbeit ganz normal nachgehen – als Manager. Der ausgehandelte Geschäftsführervertrag, den er ohnehin nicht unterschreiben wollte, liegt jetzt auch von Kind-Seite auf Eis. Vorerst. „Er bleibt Manager, wir lassen jetzt erstmal ein bisschen Zeit vergehen, dann überlegen wir, ob wir das wieder aufnehmen“, so der 96-Chef.

Trotz des Wackelns seines Managers hatte Kind keine Gespräche mit potenziellen Nachfolgern geführt. „Ich habe mit anderen Kandidaten bewusst nicht gesprochen“, sagte der 96-Chef, der sich über das Vorgehen des VfL in diesem Fall wundert. „Was mich irritiert, ist der Zeitpunkt. In einer Phase, in der beide Vereine um den Klassenerhalt spielen, sorgt man nicht für Unruhe. Das macht man nicht“, so Kind.

Wer weiß, was erst passiert, wenn beide Clubs gerettet sind? Bis dahin geht’s aber hüben wie drüben erst mal fröhlich weiter. Als wäre nichts gewesen.