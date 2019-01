Hannover 96 verheimlichte weitere Sarenren Bazee-Verletzung

Im November prallte Bazee beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach noch böse mit Matthias Ginter zusammen. Der "Eisenschädel" spielte weiter, musste aber dann doch noch vor der Pause mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Ginter wurde gleich per Trage abtransportiert, erlitt Augenhöhlen- und Kieferbruch.

Noah Sarenren Bazee fehle zuletzt nicht nur wegen der Doppelbilder, die er nach der Gehirnerschütterng sah. 96 hatte seine Haarrisse im Schienbein „vor sechs Wochen diagnostiziert, es auch auf Wunsch des Spielers nicht kommuniziert“, sagte Breitenreiter. Er trainiert in Marbella nicht mit der Mannschaft.

Erneut bremsen Verletzungen Sarenren Bazee aus

Der Deutsch-Nigerianer war auf dem Weg zu guter Form, stand zum zweiten Mal in Folge in der ersten Elf und wusste mit seiner Dynamik zu überzeugen. Er wurde aber, wie so üblich, von einer Verletzung ausgebremst. Seine Gehirnerschütterung setzte ihn zwei Spieltage außer Gefecht. Vermutlich war es dem 22-Jährigen auch deshalb ein Anliegen, dass die Öffentlichkeit erstmal nichts davon erfährt.

"Er ist nicht einsatzfähig"

Dennoch reiste der Außenspieler mit nach Spanien. "Wir haben noch einmal ein Kontroll-MRT gemacht, es ist noch nicht hundertprozentig ausgestanden, so dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er hier im Mannschaftstraining nicht zum Einsatz kommen wird. Er ist mitgekommen, um herangeführt zu werden, aber eben nicht einsatzfähig." Ein übliches Bild, verpasst Bazee doch überwiegend die Vorbereitungen bei Hannover 96.