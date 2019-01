Hannover 96 verlegt Training nach drinnen: Diese Woche keine öffentliche Einheit

Es ist soweit: Spielwoche! Am Sonnabend (15.30 Uhr) startet Hannover 96 zu Hause in der HDI-Arena gegen Bremen in die Rückrunde – und die Mission Klassenerhalt. Ein öffentliches öffentliches Training wird es in dieser Woche allerdings nicht geben. Eigentlich sollte am Montagmorgen (11 Uhr) auf dem Platz der Mehrkampfanlage vor Zuschauern trainiert werden. Über Twitter gab Hannover 96 bekannt, dass das Training aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen nicht bespielbar sei.

Indoor-Einheit

Die 96-Profis haben am Montag trotzdem nicht frei. Die Mannschaft von Coach André Breitenreiter wird eine Indoor-Einheit absolvieren. Ab Dienstag wird ausschließlich geheim geackert, dann wahrscheinlich wieder auf dem Platz.