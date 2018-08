 "Er hat jeden Verein besser gemacht": 96-Verteidiger Korb stellt Detailnarr Favre vor 

Favre, der Meistermacher?

Der 96-Rechtsverteidiger ist froh darüber, dass Dortmund so früh in der Saison nach Hannover kommt (Freitag, 20.30 Uhr, HDI-Arena). „Es ist besser, jetzt am Anfang gegen Dortmund zu spielen, weil ich glaube, dass Dortmund unter Favre noch viel besser wird.“

Favre, der Bessermacher. Diesen Ruf bestätigt Korb. Der 26-Jährige erzählt, wie Favre die Spieler packt, damit sie stärker werden. „Er nimmt sich jeden einzelnen Spieler, er macht keine Unterschiede, egal ob Nummer eins oder Nummer 25 im Kader.“

"Lucien Favre will alles so nah wie möglich an der Perfektion haben"

Am Beispiel des Weltmeisters ohne Gedächtnis, Christoph Kramer, erklärt Korb seine Theorie. Kramer war Dauerleihgabe aus Leverkusen, erst in Bochum, dann in Gladbach. Favre machte Kramer zum Weltmeister-Sechser. „Lucien Favre will alles so nah wie möglich an der Perfektion haben“, sagt Korb. Das habe ihm selbst, aber auch Kramer weitergebracht. „Er ist detailvernarrt.“ Favre, der Detailnarr, auch im Umgang mit Profis. Statt „Du, Trainer“ haben die Spieler „Sie gesagt, und er siezte uns“.