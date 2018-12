Hannover 96: Vertrag von Kevin Wimmer beinhaltet teure Kauf-Falle

Dass Trainer André Breitenreiters Abwehrsystem eine Immunschwäche hat, lässt sich auch mit einem Transfer erklären: Kevin Wimmer, der nach dem Verlust von Salif Sané ein wichtiges Abwehr-Kettenglied sein sollte, hängt durch. Er wolle „versuchen, die Lücke, die Sané hinterlassen hat, so gut wie möglich zu schließen“, kündigte Wimmer nach der Unterschrift an.

Hannover 96 ist doch nicht ganz dicht, diese flapsige Formulierung passt dieser Tage auf so manches, was rund um den Verein passiert. Eines lässt sich aber auch im Klartext bei den Profis feststellen – die Mannschaft hat ein Abwehrproblem. „Wir müssen hinten dicht werden“, fordert 96-Chef Martin Kind. 28 Gegentore kassierte das Team, nur die Aufsteiger Düsseldorf (29) und Nürnberg (30) holten noch häufiger den Ball aus dem Netz.

"Ja, es gibt diese Klausel"

Davon ist der 25-Jährige weit entfernt, was auch da­ran liegt, dass sich von der Bank die Sané-Lücke schlecht schließen lässt. Es hat aber auch vertragstechnische Gründe, dass 96 sparsam umgeht mit seinen Einsätzen – es ist viel komplizierter und schlimmer mit Wimmer: 96 muss den Ös­terreicher fest verpflichten, wenn er eine bestimmte Anzahl an Spielen für 96 gemacht hat. „Ja, es gibt diese Klausel“, bestätigt Kind auf Anfrage. Die notwendige Anzahl der Wimmer-Spiele nennt der 96-Chef nicht – es sollen aber 24 Einsätze sein. Bis jetzt hat Wimmer neun Partien in der Liga und zwei im DFB-Pokal auf dem Konto.

Dabei ist der Preis für 96 besonders heiß: Die Kaufoption im Leihvertrag ist auf 12 Millionen Euro festgeschrieben. Eine Summe, die sich 96 nicht ansatzweise leisten kann. Wimmer wäre damit sogar teurer als der Rekordflop Jonathas, der 96 zehn Millionen Euro gekostet hat.