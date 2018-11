Vertragslose Spieler: Bei diesen Stars könnte Hannover 96 zuschlagen

Mit einem großen Kamel auf dem Pullover präsentierte sich der Ivorer Arouna Koné bei seiner Vorstellung in Hannover im Februar 2010. In acht Spielen erzielte der Angreifer zwei Tore für die Niedersachsen, konnte ihnen allerdings in der wichtigen Endphase der Saison aufgrund einer Verletzung nicht mehr helfen. Konés Zeit in Hannover war nach einer halben Saison wieder beendet. © imago/kaletta