Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Stuttgart in Form

Florian Hübner: Note 1. Begleitschutz für Terodde – den Job löst er mit Auszeichnung. Hat sogar die Chance, 96 nach einem Prib-Freistoß selbst in Führung zu bringen. So schwer hat es Terodde noch keiner gemacht.

Salif Sané: Note 2. Köpft weg, was hoch hinein fliegt. Hält aber die Abwehr stabil. Wenn mal ein Stuttgarter durchbricht, hält er seine langen Beine dazwischen. Die rote Karte für die Notbremse kassiert er im Dienst der Mannschaft.

Waldemar Anton: Note 2. Balljäger Nummer eins im Mittelfeld. Selbst mit zwei Torschüssen. Nach seinem Ballgewinn schießt Klaus 96 in Führung. Hochachtung vor seiner Leistung im Spitzenspiel. .

Edgar Prib: Note 3. Macht links mit Albornoz Dampf und sichert im Zentrum ab. Seht die zehnte gelbe Karte, fehlt entsprechend im letzten Saisonspiel in Sandhausen. Gibt aber gegen Stuttgart bis zum Schluss alles.

Niclas Füllkrug: Note 3. Ackert bis zur Auswechslung (63.). Hat eine Kopfballchance, einen Torschuss. Eigentlich wäre er dran gewesen mit Treffen. Dann sucht Fülle sein Wonderland eben kommenden Sonntag in Sandhausen.

