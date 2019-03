96-Meinung: "Das ist mit dem Wort 'katastrophal' noch freundlich beschrieben"

Das die aktuelle Lage nicht einfach ist, ist klar. Und dass die Profis aktuell nicht vor Selbstvertrauen strotzen, ist auch verständlich. Aber das, was die Spieler in Stuttgart angeboten haben, ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden 96-Fans, der sich fast 1000 Kilometer Reise für die Reise ins Schwabenland ans Bein gebunden hat.

Keine Körpersprache

In so einem wichtigen Spiel – wenn klar ist, dass man es spielerisch nicht wird lösen können – nicht mit Vollgas in die Zweikämpfe zu gehen, keine Körpersprache zu haben, ist fahrlässig. In die Lücken auf dem Platz in und zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen passen gleich mehrere Scheunentore.