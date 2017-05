Live: Felix Klaus trifft zum 1:0 für 96 gegen den VfB Stuttgart

Der 33. Spieltag läuft bislang ganz im Sinne von Hannover 96: Im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart führen die Roten zur Pause dank eines Treffers von Felix Klaus mit 1:0 (41.). Schon zuvor hatten die Anhänger der Roten gleich mehrfach gejubelt. Grund war allerdings das Geschehen in Bielefeld - denn dort liegt Aufstiegskonkurrent Eintracht Braunschweig zur Halbzeit überraschenderweise mit 0:2 zurück (hier mehr) .

Marvin Bakalorz nimmt den Ball vor Stuttgart Florian Klein an. © dpa

Für die verzwickte Konstellation an der Spitze hat das enorme Auswirkungen: Wenn es so bleibt, wäre der VfB durch als Aufsteiger - und Hannover 96 würde vor Braunschweig als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag gehen - mit einem Polster von drei Punkten.

Die Roten hätten damit den direkten Aufstieg wieder selbst in der Hand. Für Extramotivation hatte kurz vor dem Spiel Sylvie Meis gesorgt: Das Model wandte sich per Video-Botschaft an die Spieler von Hannover 96 (hier mehr)...