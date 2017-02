Hannover 96 vor dem Bochum-Spiel: Einfach nachlegen!

Anzeige

Der Druck auf Hannover 96 ist mal wieder gewachsen. Stuttgart ist davon-, Braunschweig (wenn auch mit Mühe) vorbeigezogen, und Union Berlin ist sehr nahegekommen. Ein Heimsieg ist damit für die „Roten“ am Montagabend gegen den VfL Bochum (Anpfiff in der HDI-Arena ist um 20.15 Uhr) ist schon wieder nahezu ein Muss, um die gute Ausgangsposition im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga nicht zu gefährden.

Die Favoritenstellung ist zwar klar an die Hannoveraner vergeben. Doch zum einen spielt 96 zu oft nicht wie ein Spitzenteam, und zum anderen bietet der VfL – meistens allerdings zu Hause – an guten Tagen herausragenden Fußball an.

Dirk Tietenberg: So ist die Situation bei 96 vor dem Bochum-Spiel

Doch auf die Qualität der Gäste will 96-Coach Daniel Stendel gar nicht eingehen. Er bleibt seiner Linie treu und will nur auf sein Team blicken. „Wir müssen sehen, dass wir unser Spiel durchbringen“, sagte er, „und uns endlich belohnen für den Aufwand, den wir betreiben.“ Bei dieser Aussage wird deutlich, dass Stendel weiter auf der Suche nach der Stabilität ist. „Es gibt grundsätzlich viel zu hinterfragen“, sagte Stendel. „Und auch wenn ich gegen Frankfurt einen positiven Eindruck hatte. Der Konkurrenzkampf im Kader ist groß. Es ist möglich, dass der eine oder andere neu in die Mannschaft rückt.“

Stendel hält an Prib fest Nun, besonders in Fürth (1:4), aber auch im Pokal-Achtelfinale gegen Frankfurt (1:2) bewarben sich vor allem die beiden Außenverteidiger für einen Platz auf der Bank. Aber da Waldemar Anton wieder als Manndecker benötigt wird und Stefan Strandberg weiter fehlt, dürfte Oliver Sorg wieder auf rechts auflaufen. Auf der anderen Seite stand Edgar Prib im Pokalspiel ziemlich neben sich. Er vergab vorn eine dicke Chance, leitete hinten ein Gegentor ein. Stendel wird dennoch an ihm festhalten. Er sprach zwar am Sonntag mit dem 27-Jährigen. „Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass ich eingreifen muss“, sagte der Trainer.

Eingreifen wird der 42-Jährige dagegen auf der Torhüterposition. Die Nummer 1, Philipp Tschauner, übernimmt wieder, nachdem sein Vertreter Samuel Sahin-Radlinger im Pokalspiel eine Chance bekommen hat.

Veränderung im Sturm? Eine Umstellung könnte Stendel auch im Angriff geben, wo 96 längst nicht mehr so gefährlich, schon gar nicht so effektiv ist wie in der Hinrunde. Martin Harnik – trotz seines Tores gegen Frankfurt – sucht weiterhin seine überragende Form des Herbstes. An seiner Aufstellung führt aber kein Weg vorbei, er ist gesetzt. Und Kenan Karaman blieb hinter den Erwartungen zurück. Gut möglich, dass er am Montag zuerst einmal zusehen muss. Niklas Füllkrug oder Artur Sobiech haben zwar nach ihren Einwechslungen nur wenig Eigenwerbung betrieben, aber vielleicht ist es auch einfach nur Zeit für eine Veränderung.

Egal, wen Stendel aufstellen wird: Die etwa 25.000 Fans erwarten außer einem Sieg auch eine engagierte und ordentliche Leistung.

So waren die 96er im Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt in Form Sahin-Radlinger: Note 3. Chancenlos bei den Gegentoren. Trotz Kung-Fu-Abwehrversuch beim 1:1. Sonst unaufgeregt. © dpa Sorg: Note 4. Zu oft zu weit weg vom Gegenspieler. Und zu langsam. Frankfurt geht fast ausschließlich über seine rechte Seite. © dpa Anton: Note 3. In der Frankfurter Sturmphase hektisch. Steigert sich aber und leitet den Treffer mit ein. © Florian Petrow Sané: Note 5. Braucht etwas bis er merkt, dass er die Bundesliga-Kicker nicht abkochen kann wie die Gegner in Liga zwei. Übernimmt beim Elfer Verantwortung – und schießt unglaublich schwach! © dpa Prib: Note 5. Bei seiner Superchance vor der Pause verspringt ihm der Ball. Köpft vorm 1:2 Seferovic an, statt zu klären. Das Gegentor geht auf ihn. © imago Schmiedebach: Note 4. Der Kapitän ist zwar wieder in der Startelf, aber selten auffällig. Gewinnt nicht mal die Hälfte seiner Zweikämpfe. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Bakalorz: Note 4. Wie Sechser-Kollege Schmiedebach ohne Akzente. Einmal zu hart im Zweikampf, sieht dafür Gelb. © dpa Sarenren Bazee: Note 3. Die Rakete ist schnell genug, um Frankfurt davonzulaufen, doch die Mitspieler finden ihn selten. Mit seinem Nachsetzen bereitet er das 1:0 vor. © Florian Petrow Klaus: Note 3. Nach 19 Minuten ein mutiger Schussversuch, allerdings weit daneben. Rennt viel, aber ohne Erfolg. Muss kurz vor Schluss angeschlagen raus. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Harnik: Note 3. Erst abgemeldet, stochert dann aus dem Nichts das 1:0 rein. Geht in der 78. Minute für Sobiech raus. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Karaman: Note 3.Taucht einmal plötzlich allein vorm Tor von Hradecky auf, der stark hält. Bereitet mit dem Pass auf Sarenren Bazee das 1:0 vor. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Sobiech: Kommt in der 78. Minute für Harnik. Holt den Elfmeter raus. © Kaletta Füllkrug: Hat nach der Einwechslung kurz vor Schluss noch die Chance zum 2:2. Schade! © Kaletta Maier: Kommt sechs Minuten vorm Ende, weil Klaus verletzt runter muss. Ohne Szene. © imago

