Überraschend: Hannover 96 startet gegen Wolfsburg mit Maina und Sarenren Bazee 

Es ist mal wieder #keinDerby-Zeit. Nur zehn Tage nach der DFB-Pokal-Niederlage empfängt Hannover 96 den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Betrachtet man nur die Zahlen, wären die "Wölfe" der Favorit. In der Tabelle steht das Team von Trainer Bruno Labbadia mit zwölf Punkten auf dem elften Platz. Nur die Hälfte der Punkte hat Hannover 96 bisher gesammelt und müsste aktuell in der Relegation antreten. Auch das Pokalduell der beiden Mannschaften entschied der VfL für sich. Für André Breitenreiter und 96 ist das Spiel eine Möglichkeit, sich zu revanchieren und in der Taballe Boden auf die direkten Abstiegsplätze gut zu machen. Ab 20:30 Uhr gibt´s die Begegnung hier im Liveticker.