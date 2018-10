Niederlage gegen den VfL Wolfsburg: Hannover 96 scheidet im DFB-Pokal aus

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles probiert“, sagte Hannovers Sportdirektor Horst Heldt und nahm auch zur Krise Stellung: „Dramatisch ist vielleicht einen Tick zu weit, aber natürlich sind wir im Abstiegskampf.“ Für 96 war es bereits die sechste Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison. Vor der Partie am Samstag beim FC Schalke 04 nimmt der Druck auf das Team von André Breitenreiter weiter zu.

Nach der schwachen Leistung beim 1:2 gegen den FC Augsburg hat Hannover 96 auch im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg kaum überzeugen können. Mit 0:2 verloren die Roten und schieden somit aus dem DFB-Pokal aus. Admir Mehmedi schoss das 1:0 nach 20 Minuten, Wout Weghorst erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0.

Hannovers Takuma Asano (links) stellt sich Wolfsburgs William in den Weg. © Maike Lobback

Hannovers Hendrik Weydandt (Mitte) spielt den Ball an Wolfsburgs John Anthony Brooks vorbei. © Maike Lobback

Hannovers Hendrik Weydandt (links) kommt in aussichtsreicher Position zum Abschluss, trifft den Ball jedoch nicht richtig. © Thomas Starke/Bongarts/Getty Images

Wolfsburgs Wout Weghorst richtet die Eckfahne von Hannover 96 wieder her. © Thomas Starke/Bongarts/Getty Images

Gutes Niveau erreichte das Niedersachsenduell nur selten, es entwickelte sich stattdessen ein Pokalfight mit viel Kampf un Krampf. Die Anfangsphase war von zahlreichen Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt. Viele Kombinationen verebbten schon vor dem 16er.

Weydandt nutzt Geschenk nicht

So war die erste klare Torchance für die 96er auch ein Geschenk des Gegners: Hendrik Weydandt, der erstmals in dieser Saison von Beginn an dabei war, konnte die ungewollte Vorlage von Wolfsburgs Abwehrspieler Marcel Tisserand aber nicht verwerten - freistehend verzog er aus sieben Metern (10.).

Mehmedi nutzte dann die erste Gelegenheit der Gäste eiskalt: Nach Flanke von Daniel Ginczek grätschte Hannovers Kevin Wimmer ins Leere, und der Schweizer Mehmedi hämmerte den Ball unter die Latte. Ein Tor wie aus dem Nichts in einer eher mäßigen Partie. Später verpasste Mehmedi mit seinem Schuss aus spitzem Winkel ans Außennetz noch das 2:0 (29.).