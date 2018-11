Wolfsburg-Coach Labbadia vor Duell mit 96: "Für mich ist das ein Derby"

1987 folgte der Karierresprung zum Hamburger SV in die Bundesliga. In seiner Premieren-Saison im Oberhaus gelangen dem jungen Labbadia prompt 11 Treffer. Der Start in die zweite Spielzeit an der Elbe lief dann weniger erfolgreich. In zehn Einsätzen gelang dem Stürmer kein Treffer. Zum Jahresbeginn 1989 folgte dann der Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern.