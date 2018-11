Der Platzwart: Leben wie Jörg in Wolfsburg und Linton Mainas goldenes Fertighaus

Der FC Bayern ist Fünfter. Am elften Spieltag. Hummels ist krank, Boateng müde und Ribéry nun auch offiziell nicht ganz knusper – läuft bei den Münchnern. Früher hätte der kommende Alt-Meister das alles einfach dementiert und sich ein paar neue Spieler gekauft, heute sind solche Fakten im Sinne der rummeniggschen Menschenwürde-Charta üble Nachrede und völkerstrafrechtlich relevant. Halten wir uns also fern von Häme über die Bayern und beschäftigen uns lieber mit ihren direkten Konkurrenten im Abstiegskampf – Hannover 96 und Wolfsburg.

Die neue Bescheidenheit in Wolfsburg

Im Gegensatz zum FC Bayern kennt man es in Wolfsburg und Hannover, wenn Länderspielpause ist, und die Innenverteidigung wird nicht komplett nominiert. In Hannover kommt man damit auch ohne tagelange Beileidsbekundungen auf allen Kanälen klar. Selbst in Wolfsburg ist die neue Bescheidenheit eingekehrt. Wölfe-Manager Jörg Schmadtke hat unter der Woche auf die Frage, ob er sich angesichts der finanziellen Ausstattung wie Gott in Frankreich fühle, geantwortet: Nein, wie Jörg in Wolfsburg. Leben wie Jörg in Wolfsburg, schon jetzt ein geflügeltes Wort zwischen Allerpark und Fallersleben.

Und: Recht hat er, der Jörg. Schmadtke ist nicht Fußballgott, Mirko Slomka kann das bestätigen. Und Wolfsburg ist nicht Frankreich, auch wenn die Croissants in der Bäckerei von Meyer & Sohn kurzzeitig diese Illusion hervorrufen mögen. Zur Vergewisserung genügt ein Blick aus dem Fenster von Meyer & Sohn: Lidl statt Carrefour, VW statt Peugeot und Merkel statt Macron. Und am Bahnhof kein TGV. Kein ICE. Wir befinden uns in Wolfsburg, keine Frage.