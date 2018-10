96-Kommentar: Deshalb muss sich bei Hannover 96 nun dringend etwas ändern

Hannover 96 ist durch die Pokal-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg auf einen Tiefpunkt in dieser Saison gefallen. Nun ist es höchste Zeit, dass sie bei 96 reagieren auf das Enttäuschende, was da auf dem Platz passiert, meint unser Sportbuzzer-Redakteur Andreas Willeke.

Und wieder Ärger über den Schiedsrichter. Bei allem Verständnis über die Emotionen nach der erneuten Pleite - sie sollten bei 96 langsam mal eine andere Platte auflegen, oder wie es heute heißt - mal was anderes streamen. So wenig überraschend das Pokalaus nach den letzten schwachen Leistungen in der Liga und den Ergebnissen der vergangenen Jahre im Pokal war - es ist doch wie ein neuer Tiefpunkt in dieser Saison.

Die "Roten" in Noten: Das ist die Einzelkritik zum DFB-Pokalspiel von Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg Philipp Tschauner: Note 4. Beim ersten Gegentor machtlos, bekommt sonst auch nichts aufs Tor. Beim 0:2 dann irgendwie auch nicht mehr im Bilde. © imago Waldemar Anton: Note 3 . Seit anderthalb Jahren (Test in Jerez gegen Bern) zum ersten Mal rechter Verteidiger. Wo sind eigentlich Sorg und Korb? Macht das solide, haut den Weghorst weg im Laufduell, bevor der das 0:2 macht. In der Nachspielzeit fällts dann – Weghorst haut 96 raus. © Swen Pförtner/dpa Josip Elez: Note 3. Hält seine solide Form von Augsburg. Respekt: Hat sich aus der zweiten Reihe in die VIP-Loge gespielt. Starker weiter Diagonal-Pass auf Haraguchi. © imago/regios24 Kevin Wimmer: Note 4. Mit Hochs (Kopfbälle) und Tiefs (Zweikämpfe am Boden). Grätscht zwar hin zu Mehmedi, legt ihm aber eher den Ball vor zum 0:1. © imago/regios24 Miiko Albornoz: Note 5. Wolfsburg kennt seine Waffe: Trippelt ihn, damit er nicht zum Flanken kommt. Früh belastet nach unnötigem Armwischer am eigenen Strafraum. Bleibt als Rot-Risiko in der Kabine. © Maike Lobback Walace: Note 4. In der Mittelfeldraute als Einzelkämpfer sehr aktiv, aber im Gewühl in Unterzahl am Ball nicht immer Zweikampfsieger. Sklave seiner defensiven Position. © Swen Pförtner/dpa Ihlas Bebou: Note 4. Der Zielstrebige muss wieder die rechte Außenbahn berasen. Mehrere gefährliche Aktionen kommen von seiner Seite. Hat selbst die Ausgleichs-Chance nach dem Asano-Trick, haut aber drüber. Kann das auch besser. © Thomas Starke/Bongarts/Getty Images Genki Haraguchi: Note 5. Wird nicht warm mit Hannover. Gestikuliert und winkt viel, bewegt sich aber viel zu spät, wenn es drauf ankommt. Steht bei Bebous flacher Vorlage wie festgenagelt. Sein Kopfball hat so wenig Wucht wie sein ganzes Spiel. © Swen Pförtner/dpa Iver Fossum: Note 5. Fein am Ball, zu fein, wenn es mit Kraft und Wucht nach vorne gehen soll. Als Ballhalter vor der Pause okay, als Zehner ohne Ziel und überraschende Ideen. Lässt in der zweiten Hälfte stark ab. © Maike Lobback Takuma Asano: Note 5. Wird top bedient von Weydandt, verstolpert aber die Chance, bevor sie entsteht. Ein guter Hackentrick auf Bebou – steht sich und Weydandt aber sonst im Weg. Muss in der 57. raus für Muslija. © Thomas Starke/Bongarts/Getty Images Hendrik Weydandt: Note 4. Morgens noch Zeuge eines schweren Unfalls, abends schon in der Startelf. Riesenchance nach Rückköpfer von Tisserand (10.) – trifft den Ball mit links nicht. Kommt an Bebous Flanke (77.) nicht ran. Sein schlichter, beherzter, energischer Stil gefällt Hannover. © Thomas Starke/Bongarts/Getty Images Bobby Wood: Note 5. Kommt nach der Pause für Albornoz, 96 wechselt vom 4-4-2 ins 3-4-3-System. Arbeitet viel, aber wirkt zu gestresst und überhastet. Torgefahr kommt mit ihm auch kaum. © imago/Christian Schroedter Florent Muslija: Note 5. Kommt für Asano in der 57.Minute. Darf diesmal keine Freistöße schießen, Zu verspielt, wenn es gradlinig hätte sein sollen. Nicht die erhoffte Belebung. © Thomas Starke/Bongarts/Getty Images Felipe: Keine Note. Letzte Chance für 96 mit dem langen Felipe. Kommt sechs Minuten vor Schluss. Köpft den Ball gleich halbgefährlich in den Strafraum. Ergrätscht sich eine große Chance. Sein großes Herz blutet nach dem Pokalaus. © imago/Eibner

96 überzeugt überhaupt nicht Und dabei geht es nicht um Schiedsrichter, der auch fast alles richtig gesehen hat, sondern um die Performance des Teams. Mannschaft ist schon ein großes Wort für das, was sich da abgearbeitet hat an den Wolfsburgern, die auch nicht gerade überragend daher kamen. Trümmerhaufen trifft da schon eher das, was da auf dem Platz stand. Kaum Torchancen, Spielidee nicht erkennbar und einem Felipe als Mittelstürmer in der Schlussphase, der mehr Druck machte als die neu verpflichteten Wood, Haraguchi und Asano.

96 muss unbedingt reagieren Dann ist man auch schon bei den Transfers. Neben Wallace ist der ehemalige Regionalligaspieler Weydandt noch der beste Neue - das sagt eigentlich alles. Höchste Zeit, dass sie bei 96 reagieren auf das Enttäuschende, was da auf dem Platz passiert. Schon nach dem Augsburg-Spiel hieß, das war zu wenig. Dann war das jetzt viel zu wenig. Aufwachen, 96 - so geht das nicht weiter. Und soll auch keiner mehr das alte Lied anstimmen, die Saison sei ja noch lang und so. Im Pokal ist jedenfalls mal wieder traditionell in Runde zwei Schluss. Bis Wolfsburg nächste Woche in der Liga wieder kommt, muss sich bei 96 fast alles drehen. Noch eine Niederlage kann sich 96 gegen den VfL nicht leisten - die Mannschaft ist in dieser Form bereits jetzt einer der ersten Abstiegskandidaten.