96 gegen Wolfsburg: Füllkrug fällt aus – Maina "versprüht Optimismus"

In der Liga soll es nun anders laufen. Nicht mit von der Partie wird dabei Niclas Füllkrug sein. Der 96-Stürmer weilt aufgrund seiner Knieprobleme derzeit in München und wird dort behandelt. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen Takuma Asano und Oliver Sorg. Ein Einsatz von Pirmin Schwegler ist fraglich, "die Hoffnung stirbt zuletzt", sagte Trainer André Breitenreiter im Vorfeld der Partie.

Eine offensive Option steht derweil mit Linton Maina wieder zur Verfügung. Der 19-jährige Angreifer ist in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen, hat keine Probleme mehr und "versprüht Optimismus", so der Coach. Ähnliches gelte für Noah Sarenren Bazee. Der sei "auf jeden Fall eine Option für den Kader". Wie im Übrigen auch Hendrik Weydandt, der von seinen Adduktorenproblemen weitgehend genesen ist.

Breitenreiter lobt die 96-Fans

Was seine eigene Person angeht, gibt sich Breitenreiter derweil gelassen: "Wenn man sechs Punkte aus zehn Spielen holt, ist es normal, dass über den Trainer diskutiert wird." Schön sei, "wie die Fans zur Mannschaft stehen, gerade in einer Phase, in der nicht alles so leicht geht."