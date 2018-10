Die Statistik-Nachlese zum Pokal-Spiel von Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg

Wieder eine Schlappe für Hannover 96! Nach dem Pokal-Aus gegen den VfL Wolfsburg sprechen die Verantwortlichen davon, dass sich der Klub im Abstiegskampf befinde. 96-Manager Horst Heldt forderte, dass die Mannschaft in der Bundesliga nun dringend Punkte holen müsse.

Die Wolfsburger dagegen feiern nach dem 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg das nächste Erfolgserlebnis. Die Statistik zeigt jedoch: So groß war der Unterschied in den einzelnen Bereichen zwischen 96 und dem VfL nicht. Ganz im Gegenteil: In einigen Statistiken waren die Roten sogar überlegen. Am Ende durfte die Elf von Trainer Bruno Labbadia vor allem jubeln, weil sie in den entscheidenden Situationen immer zur Stelle war.

Die gesamte Statistik zum Spiel in der Nachlese: