Gladbacher auf der Wunschliste: Kann sich Hannover 96 Vincenzo Grifo leisten?

Hannover 96 will Vincenzo Grifo aus Gladbach verpflichten ( Sportbuzzer berichtete ). 96-Boss Martin Kind sagte: "Wir haben Interesse an Grifo, er steht" bei uns auf der A-Prioritätenliste." Gladbach überwies sieben Millionen Euro Ablöse für den da­mals stark Umworbenen nach Freiburg. Und da be­ginnt das Problem – wie realistisch ist der 96-Transferwunsch überhaupt?

Julian Korb wechselt für 2,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach an die Leine.

Marcelo kam 2013 für 2,75 Millionen Euro von PSV Eindhoven. Im Winter 2015/16 verlieh 96 ihn zunächst an Besiktas Istanbul. Im Sommer 2016 wurde der Innenverteidiger für 2 Millionen Euro an Besiktas verkauft.

Mevlüt Erdinc kam 2015 für 3,3 Millionen Euro von AS St.-Étienne. Schon ein halbes Jahr später verlieh Hannover 96 ihn zunächst an EA Guingamp, dann an den FC Metz.

Hiroshi Kiyotake kam 2014 für 4,3 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg. Zwei Jahre später verkaufte Hannover 96 den offensiven Mittelfeldspieler für 6,5 Millionen Euro an den FC Sevilla.

Joselu kam 2014 für 5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim. Ein Jahr später verkaufte 96 den Mittelstürmer für 8 Millionen Euro an Stoke City.

Jonathas wechselt für neun Millionen Euro in die Landeshauptstadt. Damit ist er der teuerste Neuzugang, den Hannover 96 je verpflichtet hat.

​"Ich will bei Borussia noch zeigen, was ich kann"

Erstens aus finanziellen Gründen – kann sich 96 Grifo leisten? Der Marktwert liegt bei zehn Millionen Euro – will oder kann 96 so viel ausgeben? Und zweitens: Will er überhaupt wechseln?

Vor einer Woche wollte er von Abschied noch nichts wissen, er äußerte sich dazu im „Express“ so: „Die neue Saison soll einfach besser laufen als die vergangene – fertig. Ich habe hier Vertrag bis 2021, passt. Gas geben. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen.“ Von Flucht war keine Rede. „Ich will bei Borussia noch zeigen, was ich kann. Ich habe das Potenzial, mich dort durchzusetzen.“

Dennoch räumte er Pro­bleme ein. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich sehr zufrieden bin mit dem Saisonverlauf“, sagte er. Sein verkorkstes erstes Jahr in Gladbach erklärt er so: „Es kam einiges zusammen, ich bin zu ungünstigen Zeitpunkten verletzt gewesen.“

Darum hat auch Werder schon versucht, ihn abzuwerben. Die Bremer wollten oder konnten aber keine zehn Millionen Euro Ablöse zahlen.