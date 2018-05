Hannover 96: Von Mallorca über Hannover zum Testspiel nach Kassel

Trotz wahrscheinlich wenig Schlaf in den vergangenen Tagen reichte es für lockere 60 Trainingsminuten am Dienstag: Niclas Füllkrug & Co. haben ihren Kurztrip nach Mallorca vom Wochenende unbeschadet überstanden und absolvierten mit den Kollegen die letzte Trainingseinheit der Saison auf der Mehrkampfanlage. Mittwoch (19 Uhr) hat das Team von Trainer André Breitenreiter noch ein Freundschaftsspiel in Kassel, am Donnerstag gibt’s noch die Pläne für die freie Zeit, dann dürfen die Spieler in den wohlverdienten Urlaub.